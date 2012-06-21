Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



У Миколаївській області зафіксовано перший випадок отруєння грибами. Декілька років поспіль Миколаївщина уникала летальних випадків у грибний сезон. Натомість цьогоріч вживання в їжу блідої поганки коштувало життя мешканцю Первомайська.

Про це йдеться в програмі «Об’єктив» телеканалу НИС-ТВ.

Завідуюча токсикологічним відділенням Миколаївської лікарні швидкої допомоги Ярослава Студзинська розповіла, що до них поступила родина з Первомайська — чоловік та жінка, які тиждень тому збирали гриби, тоді ж їх і вживали у їжу. Згодом їм стало зле, виникли слабкість, нездужання, нудота. Вони спочатку звернулися до Первомайської лікарні, згодом були переведені до спеціалізованого відділення ЛШМД. Чоловік помер через печінково-ниркову недостатність.

З початку року через токсикологічне відділення Миколаївської лікарні пройшло 11 пацієнтів, десятеро з яких у жовтні. Клінічна картина лікарів занепокоїла, адже попри те, що отруєння не призводить до тяжких уражень печінки та нирок, наслідки можуть бути непередбачені. Винна в цьому отрута, що міститься в деяких видав грибів, — гірометрин. Після вживання таких грибів людина може навіть впасти в кому.

Лікарі рекомендують ще вдома до звернення по медичну допомогу в першу чергу промити шлунок, випити велику кількість води та сорбенти, аби вивести токсини. Втім головною залишається порада — не збирати гриби, стосовно яких є сумніви.