Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



У пам’ять про 12 земляків, які загинули під час війни на Донбасі, у селищі Веселиново Миколаївської області відкрили меморіальний комплекс. Його встановили на території храму Першоапостольних Петра і Павла Православної церкви України. А побудований він коштом районного бюджету, небайдужих громадян та членів громадської організації «Веселинівська спілка патріотичних сил». Одним з ініціаторів зведення комплексу та автором проєкту виступив голова районної ради волонтерів Микола Климчук. Під час урочистого зібрання його нагороджено відзнакою від громадської організації «Побратими України» за волонтерську діяльність.

Меморіальний комплекс має назву — «Полеглим землякам у російсько-українській війні, що розпочалася у 2014 році». Він складається з кількох елементів, кожен з яких має своє значення та смисл. Головним і центральним є курган слави, який споконвіку символізує поховання, увінчує курган капличка з скульптурою Покрова Пресвятої Богородиці, покровительки козацтва і воїнства, захисниці української землі. Наступним елементом є Хрест, на якому висічені такі слова із святого письма «Немає більшої любові за ту, коли хто душу свою кладе за друзі своїх». Під хрестом займає простір «сектор». Слово, яке з 2014-го року набуло багато значень: це і той сектор, що поділяв на зони відповідальності усю область проведення антитерористичної операції, це і конкретний сектор оборони — той редут, де назавжди залишилися наші бійці. У центрі комплексу встановлено камінь, що привезли побратими з військової частини А1080 з прізвищами героїв.

Голова громадської організації «Веселинівська спілка патріотичних сил» Володимир Винокуров знав майже кожного з тих, чиї імена висічені на камені. «Серед загиблих мій однополчанин Артур Фігурський, це перший наш загиблий побратим. Наш земляк Олег Дога, який тут народився, закінчив школу, призивався з іншого військкомату і загинув у зоні АТО. Наймолодшим серед всіх був Ян Пуцулай, який воював у складі легендарної 79-ої бригади», — розповів Володимир. Як зазначив він, лише четверо із загиблих були контрактниками, інші — добровольцями.

У відкритті меморіалу взяли участь представники обласної та місцевої влади, побратими з Миколаївської та Одеської областей, представники 79-ої десантно-штурмової бригади з Миколаєва, керівник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Сергій Гоцуляк, заступник міністра у справах ветеранів, знаменитий миколаївський кіборг Олександр Терещенко. Він відзначив велику значущість нинішньої події. «Слід пам’ятати кожного поіменно, передавати прийдешнім поколінням правду про цю війну. Це місце має стати місцем сили, яке надаватиме нам сили боротися далі і відстоювати свою країну», — зазначив він. Учасники заходу вшанували пам’ять полеглих під удари дзвону з снарядної гільзи, зачитали прізвища земляків, що віддали своє життя, захищаючи суверенітет та незалежність України.