Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Миколаївська область поки відноситься до «зеленої» зони карантину, тож на початку серпня тут відкрили декілька дитячих таборів. В області чекають на дітей з усієї України незалежно від того, який рівень небезпеки із захворюваністю на COVID-19 зафіксовано на території гостей. За словами заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Олександра Трайтлі, що область не можемо заборонити приймати дітей з інших регіонів, якщо дитина має медичну довідку.
На сьогодні готові до прийому дітей такі позашкільні заклади освіти Миколаївської обласної ради як «Орлятко» в селі Рибаківка та «Вітрила» в місті Очакові. У цих таборах проведені всі протиепідемічні заходи, які передбачені постановою головного державного санаторного лікаря України. З цими закладами укладені договори на літній відпочинок дітей, табори готові до прийому організованих груп дітей. Тут поки відпочиватимуть лише діти пільгових категорій та вихованці шкіл-інтернатів Миколаївської області.
Миколаївська міська рада вже відправила на відпочинок 610 дітей пільгових категорій. Згідно з рекомендаціями МОЗу завантаження таборів неповне (одна дитина на 5 квадратних метрів), всім дітям перед поселенні провели температурний скринінг, який робитимуть тричі на день. Весь інвентар постійно дезінфікуватимуть, м’які іграшки привезти з собою не дозволили, батьківські дні заборонені. Зміна працівників установ організована «вахтовим методом» протягом однієї зміни.
Дитячі табори продовжать роботу і в разі переходу Миколаївської області в «жовту» зону карантину.На ці заклади покладені зобов’язання і надалі дотримуватися вимог чинного законодавства щодо організації протиепідемічних заходів на період карантину.