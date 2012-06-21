За даними Центральної виборчої комісії, явка на місцевих виборах за інформацією від 97% ТВК становить 37%.

Про це на брифінгу заявив голова ЦВК Олег Діденко, передає УНН.

«Що стосується явки, станом на 21:45, ЦВК отримала інформацію від 97% ТВК... За нашою інформацією, явка становила 37% орієнтовно», — сказав Діденко.

Для порівняння з місцевими виборами 2015 року, явка зменшилась — тоді вона становила 46,6%, сказав він.

Нагадаємо, голосування на чергових місцевих виборах в Україні завершились – о 20:00 виборчі дільниці закрилися.

Як повідомили в Офісі Президента, передвиборча кампанія, перебіг голосування та загалом процес місцевих виборів відповідали найвищим демократичним стандартам, чинному законодавству.