Ізраїльські вчені знайшли в околицях сучасного Єрусалиму залишки «величезного» стародавнього поселення, де в епоху неоліту жили щонайменше дві-три тисячі чоловік, повідомило національне Управління старожитностей.
Відкриття, зроблене під час розширення траси, змінює, за словами археологів, уявлення про Юдею девятитисячної давнини як про периферію тодішнього світу, пустельного та ізольованого від сусідів регіону.
«Вперше в Ізраїлі знаходять настільки велике поселення неолітичного періоду, яке існувало дев'ять тисяч років тому. Тут жили щонайменше дві-три тисячі чоловік – масштаби, порівнянні з сучасними містами», – йдеться в повідомленні керівників розкопок Хамуді Халайлі і Яакова Варди.
Археологи знайшли залишки великих житлових будинків, громадських і культових будівель. Між будівлями помітні вулиці, які свідчать про «високий рівень містобудівного планування», кажуть вчені. Серед знайдених артефактів – тисячі кремнієвих наконечників для стріл, ножів, серпів і топорищ, фрагменти мініатюрних скульптур і ювелірних прикрас.
«Там, де є живі, є і мертві. Всередині будинків і між ними археологи виявили поховання з різноманітними похоронними подарунками – корисними або цінними предметами, які, як вважалося, могли б стати в нагоді покійному в іншому світі», – йдеться в прес-релізі.
Знайдені в похованнях артефакти з анатолійского обсидіану та морських раковин з Червоного моря свідчать про розвинені зв'язки з іншими частинами стародавнього світу.
«Відкриття цього колосального об'єкта викликало великий інтерес у науковому світі. Воно змінює те, що було відомо про історію цього району в неолітичний період. Досі вважалося, що район Іудеї був пустельний і поселення таких розмірів існували тільки на протилежному березі річки Йордан або в північній частині Леванту», – пишуть вчені.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ,
для «Урядового кур’єра»