Американські дослідники заявили про ідентифікацію молекулярної води, яка міститься на місячній поверхні.

Повідомлення про це розміщено на сайті NASA.

В результаті дослідження, проведеного за допомогою спектрометра стратосферної обсерваторії SOFIA, виявлено спектральну сигнатура H2O, що нехарактерна для гідроксильних сполук у мінералах. Отримані результати підтверджують присутність води у високих південних широтах. Це відкриття вказує на те, що вода може розподілятися місячною поверхнею, не обмежуючись холодними чи затіненими місцями.

SOFIA виявила молекули води (H2O) у кратері Клавіус, одному з найбільших кратерів, видимих із Землі, розташованому в південній півкулі Місяця. Попередні спостереження за поверхнею Місяця виявили якусь форму водню, але не змогли розрізнити воду та її близького хімічного родича, гідроксил (ОН). Дані з цього місця виявляють воду в концентраціях від 100 до 412 частин на мільйон – приблизно еквівалентно пляшці з водою 12 унцій – отриманого з кубічного метра ґрунту, розподіленого по місячній поверхні.

Для порівняння, пустеля Сахара має в 100 разів більше води, ніж та кількість, яку SOFIA, виявила в місячному грунті. Незважаючи на невелику кількістьводи на Місяці, це відкриття спонукає до нових запитань: як на Місяці утворюється вода і як вона зберігається на жорсткій безповітряній місячній поверхні.

Також фахівці з Департаменту астрофізичних і планетарних наук Колорадського університету та інших американських університетів досліджували так звані холодні пастки з температурою мінус 180 градусів Цельсія, в які не потрапляють сонячні промені і в яких може знаходитися заморожена вода.

За розрахунками вчених, водяний лід може вкривати 40 000 квадратних кілометрів місячної поверхні. Причому найвища його концентрація буде в таких кратерах як Шеклтон і Шумейкер, розташованих біля південного полюса супутника Землі.

На думку дослідників, вода на Місяць могла потрапляти з кометами і астероїдами, і її можна використовувати для пиття, виробництва ракетного палива та інших потреб.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»