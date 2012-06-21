Про те, що в Полтаві проблеми з перевезенням пасажирів у громадському транспорті і що місту не обійтися без залучення інвестиційних коштів міжнародних фінансових інституцій, писали не раз. Але написаному не всі вірили, бо час минав, а віз і досі на старому місці. Постійно на перешкоді реалізації цієї бізнес-ідеї ставали якісь чинники.
Однак ідея жила, і нарешті полтавці свого дочекалися. Днями до Полтави прибувають представники Європейського банку реконструкції та розвитку для підписання договору про надання кредиту КП «Полтаваелектроавтотранс» під гарантії Полтавської міської ради обсягом 10 мільйонів євро. Вісім мільйонів з цієї суми використають на придбання для обласного центру 40 нових тролейбусів і 2 мільйони — на оновлення тягових трьох підстанцій. Цих коштів не вистачить, тому позичальник, у нашому разі міська рада, також витратить півмільйона євро на реалізацію проєкту.
Наданий Полтаві цільовий кредит, згідно з домовленістю, вона має погасити протягом 13 років, сплачуючи певну суму щопів року.