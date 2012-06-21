Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
На Одещині розпочала свою роботу паромна переправа через Дунай. Про це показав свій сюжет телеканал 1+1.
Це дозволить туристам та різноманітній автомобільній техніці переправлятися з України (селище Орловка) до Румунії (населений пункт Ісакчі).
Цю переправу було споруджено у найвужчому місці Дунаю. Так, тут ширина річки становить 900 метрів. Вартість такого проєкту становила 12 мільйонів євро, а фінансували його приватні компанії.
Будівництво переправи розпочалося ще в 2015 році. Між урядами України та Румунії було ухвалено низку документів, проте за різних бюрократичних причин вона так і не розпочинала діяти впродовж останніх п’яти років.
За словами фахівців, завдяки такій переправі, шлях від кордону України (з півдня Одеської області) до Румунії скоротився на 200 кілометрів.
Як повідомляє телеканал, поки що на такий паром дозволено в’їжджати лише вантажним автомобілям. Так, вартість переправлення такої вантажівки коштуватиме до 50 євро.
Легкові автомобілі сплачуватимуть по 15 євро, а мікроавтобуси та маршрутки – по 20 євро. За добу такий паром зможе перевезти до півтисячі автомобілів.
Як зазначає джерело, коли буде дозволено користуватися такою паромною переправою пішим туристам, вони сплачуватимуть за такий проїзд лише 1 євро.