Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



Ще кілька місяців тому в окупованому Донецьку відверто глузували із карантинних заходів, обмежень і заборон, впроваджених в Україні через поширення коронавірусної інфекції. Виконуючи вказівки «кураторів» із Кремля, тут ще недавно проводили різноманітні масові акції (наприклад, в останню неділю літа до Дня шахтаря і Дня міста). Нині ж у «ДНР» не до святкувань: за останній день вересня тут зафіксували ще 98 підтверджених випадківCOVID-19 і 10 померлих від хвороби людей. А всього на Донеччині по той бік лінії розмежування кількість потерпілих від пандемії, яку донедавна називали вигадкою та ідеологічною зброєю, сягнула 3580 осіб. Причому, зважаючи на жахливий стан медицини, спостерігається зависокий рівень смертності — 5,73, адже досі померли 205 людей.

Для порівняння: на значно більшій території Донеччини, яку контролює українська влада, підтверджено 3558 випадків COVID-19, та при цьому померлих значно менше — 55.