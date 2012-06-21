До Дня шахтаря, що традиційно відзначають останньої неділі серпня, минулими роками гірники Донецька, Макіївки, Єнакієвого та Горлівки зазвичай звітували про трудові рекорди у вигляді великої кількості вугілля, піднятого на-гора понад план.
Проте після окупації цих міст проросійськими незаконними збройними формуваннями і закриття шахт жителі гірницьких міст і селищ більше переймаються темпами піднімання до поверхні підземних вод на зруйнованих і розграбованих вугледобувних підприємствах. З огляду на ситуацію на окупованій території, точну кількість таких підтоплених руїн назвати важко, проте навіть за цих умов експертам із міжнародних організацій достеменно відомо про 39 закритих і затоплених шахт по той бік лінії розмежування. Серед них є особливо небезпечні, оскільки у підземних виробках зберігаються токсичні відходи.
У цьому плані особлива увага до закритої шахти «Юний комунар» у Єнакієвому, у якій 1979 року на глибині провели експериментальний ядерний вибух і законсервували тут капсулу з радіоактивними речовинами. Ізольовану небезпечну виробку роками утримували в сухому режимі консервації, оскільки звідси відкачували воду. Проте торік у квітні окупаційна адміністрація Єнакієвого і Донецька, пославшись на брак коштів, зупинила роботу насосів, і виробки «Юнкому» стали поступово наповнюватися підземними водами. За останньою інформацією, нині під водою опинилися вже 35% підземних виробок і затоплення радіоактивної капсули стає дедалі ближчим. Фахівці вважають, що це загрожує масштабною екологічною катастрофою: радіація через підземні води може потрапити в головну водну артерію Донбасу — річку Сіверський Донець і навіть в Азовське море.
Ще одна проблема — просідання після підтоплення шахтними водами ґрунтів у гірницьких населених пунктах. На це дедалі частіше скаржаться жителі Горлівки, Макіївки, Донецька. Зокрема в колишньому обласному центрі просідання поверхні подекуди становить майже 10 сантиметрів. Це підтверджують знімки, отримані представниками ОБСЄ у співпраці з Національним космічним агентством України.
«Місцеві жителі розповідають про воду, що вже стоїть у підвалах, також відбувається накопичення метану. Від просідання ґрунту пішли тріщини у стінах будинків, загрожуючи обвалом. І якщо це виробничі об’єкти — шахти чи заводи зі шкідливим виробництвом, то небезпека зростає в рази. Виникла величезна проблема для Донбасу, яка постійно збільшується. Тож які будуть наслідки, не береться сказати ніхто», — коментує ситуацію експерт ОБСЄ з екологічних питань Дмитро Аверін.