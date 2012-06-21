Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У Черкасах приступили до серійного випуску броньованого автомобіля «Барс-8». Це легка тактична машина, яку по завершенні випробувань прийнято на озброєння Збройних сил України. На автозаводі компанії «Богдан Моторс» почали складання першої партії з шести бронемашин.
Автомобіль побудований на основі шасі повнорозмірного пікапа Dodge Ram, оснащений 6,7-літровим дизельним двигуном потужністю 385 к.с., його вантажопідйомність понад 2 тонни, може перевозити до 10 людей.
У бронеавтомобілі можливо встановити додаткове устаткування, зокрема системи пуску димових гранат та пожежогасіння моторного відділення, прилади нічного та денного спостереження, засоби маскування, автономну кліматичну систему тощо.
Машина розроблена у відповідності до вимог Збройних сил України, з урахуванням світових стандартів. Як відзначають у компанії, новий бронеавтомобіль має гарну експортну перспективу.