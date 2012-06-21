Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У селищі Мангуш на Донеччині місцеві жителі вийшли на акцію протесту, вимагаючи ремонту доріг, пошкоджених важкими вантажівками зокрема зерновозами. Активісти спробували привернути увагу місцевої влади до актуальної проблеми, оскільки вантажні фури, що везуть до морських портів метал чи зерно, просто знищують місцеві шляхи.
«Дороги в нашому районі потерпають від перевезень вантажів: Урзуф-Бердянськ — одна з найбільш жахливих, мабуть, у всій Україні. Зараз те ж саме відбувається в селах Широка Балка і Покровське. Люди переконані, що ці села «продані» Маріуполю, великовантажні автомобілі руйнують дороги і ніхто не хоче цю проблему вирышувати. Представники місцевої влади обіцяли збудувати об’їзну дорогу, проте досі нічого не зробили», — каже місцевий житель.
На проблему розбитих шляхів неодноразово звертали увагу люди і безпосередньо в Маріуполі, де розташовані кінцеві пункти призначення перевезених вантажів — металургійні комбінати та морський порт. Зокрема маріупольці нарікають на те, що фури, які раніше возили метал через вулицю Тополина, віднедавна змінили маршрут і тепер почали руйнувати ділянки недавно відремонтованої «дороги життя» — Запоріжжя-Маріуполь. Тим часом у Державному агентстві автомобільних доріг нагадують, що з 1 червня 2020 року діють сезоні обмеження для транспорту вагою понад 24 тонни і тиску на вісь більше 7 тонн. Згадані важкі фури можуть рухатися дорогами тільки при температурі нижче 28 градусів тепла. «Інших обмежень на трасі Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь не передбачено. Контроль за дотриманням габаритно-вагових парламентів здійснюються співробітниками Державної служби України з безпеки транспорту»,— повідомили в агентстві.