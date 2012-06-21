На Вінниччині у Могилів-Подільському прикордонному загоні імені Героя України старшого лейтенанта Вячеслава Семенова вшанували пам’ять побратимів, які загинули під час бойових дій на сході країни. П’ять років тому прикордонники завдяки мужності й відвазі прорвалися з так званого південного котла. За наказом командування вони залишили пункт пропуску «Довжанський», який утримували протягом двох місяців.
Захищаючи державу, військові виявляли хоробрість і героїзм. На жаль, не всі повернулися з поля бою: десять прикордонників загинули, п’ять зникли безвісти, 36 зазнали поранень.
Подвиг побратимів воїни бережуть у серці й передають молодим захисникам.
«На прикладах героїзму наших побратимів ми зобов’язані виховати нове покоління прикордонників з ідеологією патріотизму та відданості українському народові», — сказав начальник Могилів-Подільського прикордонного загону полковник Ігор Тимчук.
За вірність Батьківщині, відвагу під час виконання бойових завдань та у зв’язку із п’ятою річницею виходу з котла учасників бойових дій відзначили почесними грамотами (з виплатою грошової винагороди) обласної ради, облдержадміністрації, Могилів-Подільської райдержадміністрації й міської ради, командування загону.
Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Присутні поклали квіти до Меморіалу героям-прикордонникам, які віддали життя за вільне і мирне майбутнє нашої держави.