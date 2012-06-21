На Полтавщині багато історико-культурних місць і пам’яток, які ваблять туристів, проте потенціал краю реалізовано не повністю. Немає в області й чіткого плану збереження цих пам’яток.
— У нас 38 музеїв, 480 тисяч експонатів. Більшість з них з огляду на вимоги часу потребують реекспозиції. Необхідно вшанувати пам’ять полеглих бійців АТО та Небесної Сотні, присвятити цим подіям окремі стенди, — розповідає виконувач обов’язків директора департаменту культури та туризму Полтавської облдержадміністрації Валентина Вождаєнко. — Уже оновили музей Григорія Сковороди. У туристський маршрут «Гоголівські місця Полтавщини» додадуть нові об’єкти. Популярний у Полтаві музей дальньої авіації. Тут хочуть побудувати і повноцінний пам’ятник учасникам операції «Френтік». Плануємо внести пам’ятник Іванові Мазепі у реєстр пам’яток національного значення. Прикро, що в місті немає пам’ятника нашому видатному землякові Симону Петлюрі, хоч у Рівному та Вінниці є. Ми створили сенсорні кіоски з корисною інформацією про Полтавщину та туристські маршрути. Вони розташовані у ляльковому театрі та художньому музеї. Якщо цей проект буде вдалим, плануємо збільшити їхню кількість і розташувати у закладах культури та багатолюдних місцях на вулицях.
На Полтавщині збираються створити туристичний кластер, розбудовувати інфраструктуру історико-культурних об’єктів, відкривати нові музеї.
Як зазначив голова Полтавської ОДА Валерій Головко, необхідно й надалі розвивати туристську привабливість краю, визначити статус історичних пам’яток для їхньої подальшої охорони. Якщо держава на їхнє утримання не передбачає коштів, то це потрібно робити з обласного бюджету. «Найголовніше — розробити і затвердити чіткий план подальшого розвитку історичної спадщини, — підкреслив він. — Необхідно розуміти, на що йдуть кошти і наскільки ефективно їх використовують, як поліпшити ситуацію. Цю стратегію потрібно презентувати через місяць-два».