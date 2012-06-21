Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Вчора, під час інспектування стану будівництва бетонки Дніпро - Решетилівка в Кобеляцькому районі Полтавської області, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що цьогоріч в області у межах програми «Велике будівництво» мають капітально відремонтувати і побудувати з «нуля» 236 кілометрів автодоріг.
Багато це, чи мало? За його даними, торік на Полтавщині відремонтували й збудували 18 кілометрів, позаторік – 32, у 2017 році – 44 кілометри доріг.
Денис Шмигаль розповів, що на початку року були плани надати Полтавщині 1,3 мільярда гривень на капітальні та поточні ремонти місцевих доріг, однак Кабінет Міністрів України додатково перерозподілив 3,3 мільярда гривень для майже 90 кілометрів трас.
«Президент поставив перед урядом завдання: відремонтувати та збудувати в Полтавській області доріг більше, ніж за останні десять років», - наголосив він.
На дворівневій транспортній розв’язці на перетині автошляхів Дніпро – Решетилівка та Полтава - Олександрія, яку проінспектував Денис Шмигаль, дорожні будівельники саме влаштовують верхній шар цементно-бетонного покриття. Відповідно до плану, менше, ніж за два місяці повинні завершити окремі з’їзди, зокрема і напрямок на Кременчук.
Декаду тому зазначену ділянку будівництва першої в незалежній Україні повністю бетонної дороги проінспектував заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.