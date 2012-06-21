Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У межах комплексної обласної програми розвитку фізкультури й спорту на Полтавщині цьогоріч на умовах співфінансування модернізують 24 майданчики для гри у міні-футбол, волейбол, теніс, баскетбол тощо, і з цією метою придбають необхідного сучасного обладнання та штучного покриття на загальну суму більше 16 мільйонів гривень. Усе це нове обладнання: баскетбольно-волейбольні стійки, сітки та штучні покриття розійдуться по районах. Його отримають у Гребінці й Лохвиці, Козельщині й селі Селещина Машівського району, в Лубнах і селах Гожули та Терешки, що біля Полтави. У самій Полтаві на якусь його незначну кількість може розраховувати лише Національний університет «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка.
Облаштувати майданчики повинні місцеві громади власним коштом.
Приблизно таку ж кількість спортивних майданчиків в області модернізували й торік.
У Полтаві, крім будівництва та реконструкції мультифункціональних майданчиків, останніми роками увагу приділяють також басейнам і спортзалам у навчальних закладах, прокладанню веломаршрутів, будівництву майданчиків для скейтбордингу, а також активно розвивають іще чимало видів спорту.