Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Тільки дивом та завдяки високому професіоналізмові полтавських рятувальників не вилилася нафта із двадцятитонної ємності, що знаходилася в причепі вантажного автомобіля, який перекинувся на дорозі державного значення Київ – Довжанський у Чутівському районі. Аварія сталася через наїзд машини на дорожній відбійник. Можливо, водій був стомлений, або вантажівку підрізав інший транспортний засіб. Хоч як там було, до ліквідації її наслідків залучили два відділення служби з надзвичайних ситуацій.
Це вже не перший випадок, коли на дорогах України перекидаються автомобілі з нафтопродуктами. На жаль, не завжди такі ДТП мають щасливий кінець. Водії іноді нарікають на незадовільний стан доріг, якими перевозять вуглеводні. На Полтавщині тим, хто за кермом, слід бути максимально уважними саме на цій автотрасі біля села Войнівка.
В Україні найнебезпечнішими дорогами вважають Київ — Чоп, Київ — Одеса, Стрий — Знам’янка та Київ — Ягодин. У цілому на транспортних артеріях країни за минулий рік та перший квартал цього року сталося близько 200 тисяч ДТП.