Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
1 серпня, близько другої години ночі, в нежилому будинку на околиці селища Опішне Зіньківського району Полтавської області, снайперська куля спецназівця КОРДу обірвала життя полтавця, якого підозрювали у викраденні автомобілів і цілодобово, починаючи від 23 липня, розшукували півтисячі поліцейських. Це чи не перша така резонансна спецоперація в області з виявлення та затримання озброєного громадянина, який за час його розшуків, примудрився двічі взяти в заручники працівників поліції. При цьому обоє вони залишилися живими.
Історія непроста, потребує ретельного розслідування обставин загибелі підозрюваного у вчиненні злочинів, й цим наразі займаються слідчі та експерт ДБР. Раніше коментуючи невловимість нині вже покійного 32-річного полтавця, правоохоронці посилалися на його військовий вишкіл і уміння маскуватися на місцевості.
Перед тим, як підозрюваний загинув, він, начебто, хотів підірвати гранатою взятого в заручники поліцейського. Тому в тій ситуації для снайпера просто не існувало іншого варіанту розвитку подій, окрім того, як здійснити влучний постріл.