Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Воєнізована охорона Придніпровської залізниці не б’є байдики. Лише за перше півріччя бійці ВОХР припинили 418 спроб крадіжок майна та вантажів майже на 2,7 млн грн і зловили 412 злодіїв, повідомляє пресслужба регіональної філії.
У філії зауважують: найчастіше об’єктами крадіжок ставали вугілля, металобрухт і вироби з металу, зокрема, частини обладнання вагонів (відповідно 67, 18 та 10% від усіх припинених спроб крадіжок). Бійці охорони зважають на це і здійснюють супровід потягів із вантажами, що найбільше цікавлять злодіїв.
На ділянках, де виявлено найбільшу кількість крадіжок виставляють пікети та влаштовують засідки. У цій діяльності охорона залізниці плідно співпрацює із місцевими правоохоронцями. Так, дуже плідними виявилися спільні перевірки пунктів приймання металобрухту, найперше у районах, прилеглих до залізниці.
Під час 60 таких рейдів спільно з поліцією на деяких пунктах приймання брухту було виявлено вантажі зі слідами маркування, а також деталі залізничного обладнання. Протиправну діяльність цих пунктів було припинено. Такий досвід вартий наслідування на інших об’єктах, де спостерігають розкрадання.
Ще одним важливим напрямком діяльності бійців ВОХР є попередження нещасних випадків через порушення громадянами вимог безпеки на залізниці (відомо, що через це в Україні гине багато молоді). За такі порушення затримано та оштрафовано 492 особи.