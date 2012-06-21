Залучити зарубіжного інвестора у країну в стані війни, та ще й у глибинку, досить важко. Однак потужна польська фірма з виробництва шампіньйонів зважилася й запропонувала відкрити свою філію в Уманському районі на Черкащині.
Ось і виріс неподалік села Гродзеве невеликий завод для виробництва міцелію (грибниці) шампіньйонів — ТОВ «Мікоген-Центр». Виробничий цикл почав діяти на повну потужність ще торік, продукція підприємства має гарний попит. Як розповів директор-розпорядник Влодзімеж Йоньчик, для виробництва використовують тільки природну сировина — солому, пташиний послід, спори грибів. На підприємстві працює сучасна лабораторія.
Завдяки новому підприємству 60 місцевих жителів мають постійну роботу з пристойним заробітком (середня зар¬плата — 8,5 тисячі гривень). Бюджет району за минулий рік одержав від заводу більше мільйона гривень податкових надходжень. Знайшли партнери також спільну мову з громадою села Гродзеве, на спорудження водогону передали майже мільйон гривень.
Під час недавньої зустрічі керівників «Мікоген-Центру» з головою Уманської райдержадміністрації Євгенієм Данченком мова йшла про розширення співробітництва. Планується введення у дію другої черги заводу.