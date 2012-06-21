«Хтось сказав, що треба тільки дістатися до траси, там чекає армійський БТР, який приїхав по поранених (у нас є поранені). Я не поранена, але в глибині душі зовсім не проти прокататися на цьому БТРі. І ось уже остання ділянка поля перед трасою, але спробуй її пройди! Один з наших кулеметників, стоячи на відкритому просторі на повний зріст, лупить у напрямку ворога, вважаючи, що прикриває нас, але палить місце відходу. Через посадку теж стріляв кулемет, відрізаючи нас від траси. Ми вирішили, що нас обійшли. Але це були свої. Теж нібито прикривали».