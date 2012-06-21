Світлана АНТОНОВА,
для «Урядового кур’єра»
На річці Псел, поблизу Старого села, що під Сумами, за сприяння Сумської ОДА пройшли перші змагання відкритого Кубку області на призи дворазового олімпійського чемпіона з греблі на байдарках і каное уродженця села Степанівка Сумського району Олександра Шапаренка.
Зважаючи на карантині обмеження, у змаганнях взяла участь дещо менша кількість юних та дорослих спортсменів, однак свято веслувального спорту вдалося.
На плесі слобожанської річки, де колись починав своє олімпійське сходження видатний веслувальник, на дистанціях 5, 2 і 1 кілометр помірялися силами спортсмени різних вікових груп, продемонструвавши гарні результати. Переможців і призерів нагороджував особисто Олександр Шапаренко, вручивши їм медалі, грамоти, а володарям золотих нагород ще й книгу про свій життєвий і спортивний шлях «На гребені хвиль» із дарчим автографом, автор якої власний кореспондент «Урядового кур’єра» в Сумській області заслужений журналіст Олександр Вертіль.
За словами організаторів, наступного року змаганням на Кубок славетного земляка планують надати статус Всеукраїнських.
Олександр Шапаренко – тріумфатор Олімпіад у Мехіко-68 та Мюнхені -72, де завоював дві золоті і срібну медалі, 7-разовий чемпіон світу, 5-ти — Європи, 23 рази перемагав на чемпіонатах СРСР. Входить до десятки кращих спортсменів України 20-го століття, носить звання Почесного громадянина міста Суми, на його честь названо одну із вулиць в обласному центрі.