Китайський автовиробник Baojun розпочав серійний випуск компактного мінівена RM-5 з трьома рядами сидінь.
В основі новинки лежить модульна платформа R з поперечним розташуванням двигуна. Довжина автомобіля – 4705 мм, ширина – 1806 мм, висота – 1625 мм. Колісна база – 2750 мм.
У моделі повністю світлодіодна оптика. У салоні встановлений двиспицеве кермо, цифрова панель приладів і 10,25-дюймовий монітор інформаційно-розважальної системи. Передбачені також панорамний дах, комбінована оббивка сидінь, адаптивний круїз-контроль.
Базовий Baojun RM-5 має п'ятимісний салон з двома рядами. Але є також і трирядні варіанти з сімома або шістьма посадочними місцями.
Автомобіль отримав 1,5-літровий бензиновий турбодвигун потужністю 147 к.с. Коробки передач – механічна або варіатор. Привід передбачений тільки передній.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»