Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Майже 90% робочих місць та стільки ж податків до місцевих бюджетів – це робота малого та середнього бізнесу на Рівненщині. Так, за сім місяців року підприємці поповнили зведений бюджет області майже на 5 мільярдів гривень (плюс 21% порівняно з відповідним періодом минулого року).
Така статистика прозвучала на урочистостях з нагоди Дня підприємця, який відзначаємо в першу неділю вересня, у Рівненській ОДА. Тут нагородили кращих підприємців краю – людей, які в непрості для держави часи беруть на себе соціальну відповідальність за наших дітей та батьків: саме завдяки надходженням від бізнесу розвивається освіта, медицина, соціальний захист.
Скажімо, молодий аграрій Ігор Остапчук уміло управляє сільгосппідприємством «Маяк» на рівненському Поліссі – в Сарненському районі. Це нелегко, але дипломований фахівець не шукає легшого хліба за кордоном, а створює робочі місця для молоді в рідному краї.
«Тому й отримав заслужену відзнаку від нашого об’єднання, – каже голова Рівненського обласного об’єднання «Роботодавці Рівненщини» Михайло Кривко. – Бізнес сьогодні хоче, по-перше, нормальних конкурентних умов: бо, приміром, наслідком роботи ринку електроенергії стало… її 20% зростання, яке тепер, навздогін, коригує уряд. По-друге, доступних кредитних ресурсів: якщо річну інфляцію оцінюють у 9%, то нехай облікова ставка Нацбанку буде 10, але ж не 17,5%! Звідси – дорогі гроші. Як тоді говорити про розвиток економіки та відповідну оплату праці наших людей? Федерація роботодавців напрацювала два десятки законопроектів, які потрібно невідкладно ухвалити у Верховній Раді. Будемо працювати і з новим складом Кабміну: разом нам під силу змінити країну».
До слова, на Рівненщині вже два роки діє обласна програма відшкодування відсотків за кредити для малого бізнесу. Цього року в конкурсі перемогли 23 підприємці, які отримують відповідне фінансування. А для тих, хто створює робочі місця для вчорашніх безробітних, служба зайнятості відшкодовує єдиний соціальний внесок. Цього року таким роботодавцям уже компенсовано через обласний центр зайнятості 5,5 мільйона гривень ЄСВ.