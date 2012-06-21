Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Одразу в 22-х студентів вищих навчальних закладів Рівненщини виявили коронавірус. Про це повідомив журналістам начальник обласного управління охорони здоров’я Олег Вівсяник. І додав: «Робимо все можливе для локалізації вогнищ інфікування у вузах та їхніх гуртожитках. Але відповідальність за дотримання протиепідемічних заходів покладається на керівників навчальних закладів».
Шість нових випадків захворювання зареєстровано й на Рівненській АЕС: тож півтори сотні працівників виконують свою роботу дистанційно, а 1272 перебувають у відпустках. При цьому сама станція працює в звичному режимі.
Виявлено нові випадки хвороби і в дитячих колективах: так, у Рівному на двотижневий карантин відправили вже другий дитсадок, додалося хворих діток і в трьох районах.
А у Здолбунівському районі жінка інфікувалася вдруге: вперше в легкій формі перехворіла у червні, вдруге з перебігом хвороби середнього ступеня тяжкості – у серпні. Нині вона здорова. Але цей випадок – підтвердження гіпотези науковців Гонконзького університету, які стверджують: коронавірус іще недостатньо вивчений і може готувати нам нові сюрпризи. Звісно, восени їх буде більше.