Компанія UBC group, один з найбільших виробників промислового холодильного обладнання у Східній Європі, найближчим часом відкриє завод у Вінниці. У його цехах буде працевлаштовано півтори тисячі краян. Нині через службу зайнятості підприємство набирає штат працівників різних професій і пропонує своєчасну конкурентну заробітну плату.
«Наша служба активно долучається до співпраці з інвестиційними підприємствами, які заходять в область, щодо допомоги роботодавцеві у підборі персоналу. Останнім часом маємо напрацювання з рекрутингу для ТОВ «Електричні системи» та «Фуджікура». На черзі — відкриття заводу холодильного обладнання. Це великий позитив, адже буде створено робочі місця», — запевнила директор обласного центру зайнятості Галина Скоковська.
Завод компанії UBC group перший, який споруджують на території Вінницького індустріального парку. Загалом підприємство інвестує майже 16 мільйонів євро.
«Ведемо переговори з потенційними інвесторами, які мають бажання розмістити виробництво саме на цій території. А це розвиток інфраструктури, надходження до бюджету та створення робочих місць із належною заробітною платою», — зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.