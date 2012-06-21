Про це розповіла голова постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту Ганна Старостенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Родзинкою святкування є 374 пасхальні зайці, які розмальовані в індивідуальному стилі художниками України, і нам дуже приємно, що цьогоріч будуть представлені не лише традиційні писанки, але й такі цікаві зайчики, вони вже у світі стали символом великодніх свят. Я сподіваюся, що ця традиція приживеться й у нас", - сказала Старостенко.
Вона зазначила, що торік на великодні свята та фестиваль писанок до Києва завітало 2 млн туристів.
"Ми сподіваємося, що цьогоріч ця цифра буде більшою. Наша основна мета - популяризувати свята та місто; створювати умови для того, щоб і кияни, і гості столиці мали змогу гарно проводити час", - зауважила вона.
Як розповів організатор заходу - засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький, також Софійську площу прикрашають великі писанки, їх тут близько 500. За його словами, над оформленням святкових писанок та зайців працювало 750 художників з різних куточків України.
Окрім того, на Софійській площі встановлена 6-метрова світлодіодна писанка-альтанка, де можна відпочити, попити кави та сфотографуватися на пам'ять.
Добруцький розповів, що фестиваль охопить чотири локації - Софійську, Михайлівську площі, Володимирський проїзд та прилеглі сквери (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової).
Як зазначили організатори, на Володимирському проїзді можна буде придбати сувеніри, смаколики, великодню паску та поласувати різноманітними стравами.
У сквері біля Володимирського проїзду розмістять робіти учасників арт-перформансу «585 художників», виставку кованих гігантських писанок-мальованок та зону майстер-класів для дітей і дорослих.
Михайлівська площа збереже статус дитячої зони розваг. Безліч атракцій для малечі будуть розташована саме тут: київська карусель, атракціони.
Всеукраїнський фестиваль писанок триватиме до 22 квітня.