Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



Днями мандрівники з Миколаєва Віталій та Роман, мандруючи Україною на бувалому в бувальцях «Запорожці», побували в Черкасах. Шевченків край у їхньому турне — вже п’ятий регіон, який вони відвідали за шість днів. Запланувавши побувати в 22 областях, мандрівники на своїй машині, яку назвали «Отаманом», не без пригод додають значні відстані.

Приміром, в Черкасах у машині відмовив бензонасос. Члени місцевого автомобільного клубу «Черкаси» не тільки допомогли усунути несправність, а й дали в дорогу подорожувальникам чимало необхідних у дорозі інструментів та деталей.

Стежити за пересуванням туристів можна на ютуб-каналі. Там автолюбителі пообіцяли викласти й відео про Черкаси (https://m.youtube.com/cha.../UCn7j2gAAem78bMFHgWfPMxg/videos).

Нині мандрівники вже на Полтавщині, яка, сподіваємося, прийме їх так само гостинно.