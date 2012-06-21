У період з квітня по травень, на строкову військову службу призову підлягають понад 15 тисяч громадян України у віці від 20 до 27 років.
Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Артур Артеменко.
За його словами, з 1 березня набрав чинності п. 1 ст. 5 Указу Президента України від 15 лютого «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році» щодо призову громадян України на строкову військову службу у квітні-травні 2018 року.
Також Артеменко сказав, що всього «призову підлягають 15 тисяч 190 осіб». Зокрема, в ЗСУ будуть спрямовані 8 тис. 990 осіб, в Держслужбу транспорту – тисяча, в Національну гвардію – 4 тис., В Держприкордонслужбу – 1 тис. 200 осіб.
«Призовні комісії всіх рівнів почнуть свою роботу з 2 квітня і завершать її 31 травня 2018 року», – зазначив Артеменко.
Також він нагадав, що призову на строкову службу (відправленню у війська) підлягають придатні за станом здоров’я до військової служби громадяни чоловічої статі, яким до дня відправки у військові частини виповнилося 20 років і які не досягли 27-річного віку.
«Одночасно, в квітні-травні 2019 року буде звільнено військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки військової служби – 5,6 тис. осіб. Звільнення почнеться відповідним наказом міністра оборони», – сказав Артеменко.