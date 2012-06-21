Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Обласна комісія з призначення іменних стипендій голови Сумської ОДА одноголосно підтримала подання на 40 студентів закладів вищої та передвищої фахової освіти, які не тільки відмінно навчаються, а й виявляють активність у науковій роботі, громадській діяльності тощо.
Про це повідомив сайт Сумської ОДА з посиланням на заступника голови Сумської ОДА Сергія Баннікова.
18 стипендій отримуватимуть представники вишів, зокрема, трьох сумських університетів — державного, національного аграрного, державного педагогічного, а також Глухівського національного педагогічного.
Ще 18 стипендій призначені студентам, які навчаються у закладах передвищої фахової освіти.
За словами директора Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторії Гробової, подібні стипендії вагомі і потрібні, адже таким чином молодь отримує додатковий стимул для активізації в навчанні, інших сферах життєдіяльності.
Подібне заохочення від голови Сумської ОДА мають також 20 представників творчих професій, які з початку цього року також отримують іменні стипендії. Серед них — члени національних творчих спілок, артисти, художники, бібліотекарі, працівники сільських будинків культури та інші.