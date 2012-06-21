Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині активно готуються до наступного опалювального сезону, що підтвердила недавня відеоселекторна нарада, яку проводила заступник Міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська.
Як поінформував заступник голови Сумської ОДА Сергій Пахольчук, окрім підготовки відповідної матеріально-технічної бази, значної уваги надається тарифній складовій. Всі 14 теплопостачальних організацій розраховують ціну на майбутнє тепло, інші комунальні послуги для споживачів тощо.
Як повідомив сайт Сумської ОДА, одне із підприємств — КП «Ромникомунтепло» — вже встановило тариф, шість — подали розрахунки органам місцевого самоврядування, решта сім розробляють і найближчими днями передаватимуть їх на розгляд місцевій владі.
За висновком сумського посадовця, станом на сьогодні в області немає жодних ризиків стосовно початку опалювального сезону, оскільки всі складові підготовки перебувають на ретельному і постійному контролі не лише теплопостачальників, а й органів місцевого самоврядування, Сумської ОДА.