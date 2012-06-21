Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовийкур’єр»
Сумська область належить до регіонів, де бджільництву надають належної уваги, а цього року і відповідної підтримки уряду. Мова про запровадження бюджетної дотації, якою можуть скористатися власники пасік, подавши для цього пакет відповідних документів. Як повідомив директор Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, фінансова допомога запроваджується у межах урядової програми фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників.
Ті, хто у 2020 році, утримують від 10 до 300 бджолосімей, мають можливість отримати 200 гривень за одну. У кого ж господарство більше, то розмір дотації може складати максимум 60 тисяч гривень.
За інформацією Департаменту, зараз в області по всіх категоріях господарств нараховується 123 тисячі бджолосімей, які головним чином, або 99 відсотків, утримуються у населення. Торік валове виробництво меду перевищило 3900 тонн, що в розрахунку на бджолосім’ю становить 31,8 кілограма. Окрім того, щорічно виробляється в межах 48-49 тонн бджолиного воску. Щоправда, нинішнього року обсяги виробництва будуть нижчими через складні погодні умови.
На території області, а саме в селі Куземин Охтирського районупрацює племінний розплідник ФОП «Єгошин», де розводять українську степову породу бджіл. Тамтешній господар доглядає майже 800 сімей, за рік виробляє в середньому 10 тонн меду, близько 3 центнерів воску, реалізує від 5 до 6 тисяч племінних маток.
Аби отримати бюджетну дотацію, необхідно до 10 жовтня подати набір відповідних документів— цим займаються органи місцевого самоврядування, що покладає на них особливу відповідальність у підтримці бджолярів.