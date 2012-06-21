Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Недавня сесія Березівської сільської ради Глухівського району Сумської області має всі підстави війти в історію місцевої об’єднаної територіальної громади. Адже депутати затвердили ескізи головних атрибутів створеної п’ять років тому нової адміністративно-територіальної одиниці — Березівської ОТГ, до речі, першої на Сумщині.
При цьому показовий факт — одним із елементів герба березівців став козак з мушкетом, зображений на проєкті герба та печатки Української держави 1918 року. Його свого часу створив земляк відомий художник-графік Георгій Нарбут, який народився в селі Нарбутівка, що зараз входить до складу Березівської ОТГ.
Як повідомила голова Березівської ОТГ Надія Артеменко, ескізи герба і прапора — результат колективної творчої праці депутатів і всіх земляків. Вони активно долучилися до обговорення ескізів, вносили власні пропозиції. Громадівська атрибутика набуде чинності після процедури офіційного затвердження відповідними державними органами і насамперед з питань геральдики.
Герб, в основі якого геральдичний щит, виконаний у трьох кольорах — синьому, зеленому та пурпуровому: вони уособлюють славу, мир і могутність. На гербу зображені також сакральна споруда, ліра, коровай на вишитому рушнику, а сам щит вписаний у декоративний картуш.
Символічними виглядають 8 листків берези і стільки ж колосків пшениці — саме 8 сільських рад свого часу ввійшли до складу нинішньої ОТГ. Вони уособлюють селянську єдність, відданість хліборобству, достаток, щедрість.
Прапор громади виконаний у гамі кольорів, що символізують честь, стабільність, багатство.