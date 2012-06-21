Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Відразу на двох соціальних об’єктах завершили роботу будівельники відомої на Сумщині і в Україні RGMgroup. Зокрема, у районному центрі селищі Недригайлів працівники компанії ТОВ «Сумимостобуд», що входить до складу групи, закінчили аварійний ремонт містка через струмок, розташованого на автодорозі сполученням Київ - Суми - Юнаківка. Траса гомінка і жвава, тож виконані роботи особливо актуальні і потрібні.

Окрім ремонту містка, будівельники виклали обабіч нього нові тротуари, що особливо зручно для пішоходів.

Інший об’єкт – у Сумах – відремонтували представники ТОВ «РоадКонстракшн». Ремонтно-будівельні бригади попрацювали на території Весільного скверу в районі будинків по вулиці Герасима Кондратьєва, 150 та 146/1. Замовником виступив Департамент інфраструктури Сумської міськради за фінансової підтримки міського депутата Ірини Рибальченко.

Ця місцина – особлива для Сум і насамперед молодят. Перед тим, як ступити на весільний рушник, вони приїжджають до цього скверу, аби дати обітницю кохання і вірності.

Тут проклали тротуарні доріжки, використавши плитку «старе місто» вишневого кольору, встановили бортові камені, навели загальний порядок. У найближчих планах – облаштування окремої фотозони.

На обох об’єктах будівельники використовували матеріали власного виробництва, що здешевило ціну замовникам і сприяло безперебійній роботі, виконаній у визначені терміни.