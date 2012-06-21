Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Жниварі Сумщини завершили косовицю та обмолот ранніх зернових та зернобобових культур. Як повідомили у Департаменті агропромислового розвитку Сумської ОДА, усього намолочено понад 1,2 мільйона тонн зерна, або в середньому з гектара 50 центнерів. Порівняно з минулим роком це більше на 5 центнерів.
Традиційно головним хлібом стала пшениця — її валовий намолот склав 947 тисяч тонн за середньої врожайності 53,6 центнера на круг, що на 5,4 центнера більше торішнього. Характерно, що всі без винятку культури віддячили щедрішим, ніж торік, ужинком. Зокрема, врожайність ячменю, жита, гороху та вівса вища відповідно на 7,9, 3,2, 3,4 та 1,1 центнера з одиниці площі.
В основі такого успіху за доволі складних погодних умов — ретельне дотримання технології вирощування і догляду, використання районованих сортів, якісний обмолот масивів, інші чинники.
На черзі — збирання пізніх культур, підготовка площ до сівби озимини, якісне зберігання намолоченого зерна.