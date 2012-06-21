З цікавою і благородною ініціативою виступила молодий креативний директор Шосткинської гімназії на Сумщині Юлія Мороз. Зі своєї заробітної плати вона вирішила заснувати щомісячні премії в розмірі 100 гривень кожна для 5-ти кращих учнів навчального закладу, який очолює.

Про це Юлія повідомила на своїй сторінці у Фейсбук, наголосивши, що таким чином зацікавить своїх вихованців проявляти активність й ініціативу не тільки у навчанні, а й громадському житті, відвідуванні гуртків, спорті, художній самодіяльності тощо. При визначенні преміантів до уваги братиметься комплекс показників.

Кожен клас матиме право пропонувати по троє кандидатів, а сама премія видаватиметься в термін з жовтня по травень, тобто, впродовж навчального року. Аби уникнути суб’єктивності, до голосування залучатимуться як учні, так і їхні батьки, представники ради навчального закладу та педагоги.

За словами освітян та батьків, така премія має не тільки грошовий, а й моральний еквівалент. Адже одна справа отримувати матеріальне заохочення від якогось фонду чи спонсора, а інша — від директора рідної гімназії, що значно підвищує як цінність заохочення, так і особисту відповідальність преміанта.

