Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовийкур’єр»
Щороку перед початком опалювального сезону постає питання кадрів — операторів котельні. На Сумщині цю проблему розв’язують заздалегідь — завдяки підготовці відповідних спеціалістів у Центрі ПТО служби зайнятості на конкретні замовлення роботодавців.
Ось і до нинішнього опалювального сезону в області ретельно обрахували потребу у спеціалістах і спільними зусиллями підготували їх необхідну кількість.
За словами Володимира Підлісного, який очолює Сумський обласний центр зайнятості, на початку жовтня професійно навчалися 1329 громадян, з яких 74 набували спеціальності оператора та машиніста (кочегара) котельні, ще 1255 проходили курси з підвищення відповідної кваліфікації.
Теоретичну частину знань слухачі здобувають у Центрі ПТО, а практичну — на теплоенергетичних підприємствах Сумщини. По закінченні навчання випускникам видають дипломи державного зразка, що дає право на працевлаштування.
Навчання здійснюється за дуальним принципом, у якому використовуються певні елементи «дистанційки», кошти виділяє Фонд загальнообов’язкового соціального державного страхування на випадок безробіття.