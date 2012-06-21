Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Прикордонний населений пункт Грабовське в Краснопільському районі на Сумщині завжди ретельно контролюється правоохоронцями, оскільки саме на цій ділянці контрабандисти часто роблять спроби нелегально переправити товар. Ось і днями прикордонний патруль отримав оперативну інформацію від колег із Державної прикордонної служби про незаконне переміщення тютюнової продукції, яка підтвердилася.
Поруч із кордоном правоохоронці зупинили місцевого жителя — той прямував до села із двома поліетиленовими пакетами, в якому, як з’ясувалося, було загалом 73 блоки сигарет та тютюн для кальяну. На запитання, звідки такий товар, чоловік пояснив, що буквально ось-ось знайшов його біля кордону.
Вочевидь, так і було, оскільки після обстеження ділянки кордону правоохоронці дійшли висновку — мішки перекинули через загороджувальний паркан з російської території зі сподіванням, що їх заберуть ті, кому вони призначалися.
Хто саме стоїть за цією оборудкою — зараз з’ясовує слідство, в тому числі чи випадково підібрав мішки житель села. А ось тютюновий крам буде переданий установленим порядком.