Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумській області центри зайнятості зосередилися на працевлаштуванні безробітних за їх спеціальностями, перенавчають за новим фахом, затребуваним на сьогоднішньому ринку праці.
Як повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, у зв’язку з наближенням опалювального сезону розпочалася підготовка фахівців за спеціальностями «Оператор котельні» та «Машиніст (кочегар) котельні». Уже 73 безробітних із різних куточків області – Ямполя, Шостки, Лебедина, Кролевця, Конотопа та інших міст – приступили до занять. Загалом же до спеціалізованого навчання за означеним фахом планується залучити близько 1,5 тисячі безробітних.
А ось ті, хто мають економічну освіту, уже навчаються за напрямом «Комп’ютерні технології обробки бухгалтерської документації». Менш як за три місяці вони отримають не тільки нову спеціальність, а й роботу на низці підприємств краю, що потребують таких спеціалістів.
Завдяки комплексним зусиллям станом на початок серпня у службі зайнятості області зареєстровано понад 1560 вакансій, або на сто більше, ніж два місяці тому. До того ж упродовж останніх місяців активізувався сам процес працевлаштування. Зокрема, кожен п’ятий безробітний одержали роботу у сільськогосподарських, лісових та рибних господарствах. Серед них ФГ «Урожай» Роменського, ТОВ «Біта» Білопільського та «Весна-АГРО» Конотопського районів, ДП «Кролевецький агролісгосп» та «Ямпільський агролісгосп». Активно приймають до своїх трудових колективів «Завод Кобзаренка», АТ «Сумигаз», «АТБ-Маркет», ТОВ «НПП Технологія», КП «ШКЗ «Імпульс» та інші. Активізується сфера надання транспортних послуг, у якій працевлаштовані понад вісім відсотків учорашніх безробітних.