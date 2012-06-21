Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині неухильно зміцнюють і розвивають матеріально-технічну базу медичних закладів, тим самим підвищуючи якість обслуговування пацієнтів. Так, днями п’ята сумська лікарня в межах однієї із цільових програм, що стосується надання допомоги хворим з гострими респіраторними захворюваннями, безкоштовно отримала комплект сучасного обладнання. Зокрема, рентгенологічний апарат італійського виробництва вартістю 3 мільйона гривень, який можна використовувати як під час операцій, а також на виїздах, два апарати ШВЛ та 19 мультипараметрових моніторів.
Інша новинка ціною понад 6 мільйонів гривень — стаціонарний рентгенологічний апарат. За його допомогою за зміну можна робити до сотні знімків, до того ж при мінімізованому опроміненні як пацієнтів, так і медичних працівників.
Одержане обладнання встановили у відремонтованих приміщеннях, де створені всі умови для обстеження хворих. Подібне оновлення для лікарні №5 особливо на часі, адже через поширення коронавірусу заклад планують використовувати для лікування хворих з підозрою цього діагнозу.
А ось в Охтирському районі незабаром справлять два медичних новосілля. У селах Мала Павлівка та Корабельське будуть спорудженні сучасні амбулаторії. Вартість обох об’єктів становить більш як 6,7 мільйона гривень, на їх зведення відводиться по два місяці, підрядник також озеленить місцеву територію та придбає необхідне обладнання, про що інформує сайтProzorro.