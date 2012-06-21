Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумщина належить до регіонів, де посіви гречки традиційно займають чималі площі, а врожайність кожного гектара вища середньої по країні.
Як повідомили у Департаменті агропромислового розвитку Сумської ОДА, цьогорічної осені гречкосії області на круг намолотили на кожному з 6,6 тисячі гектарів 18,2 центнера крупи, що на 4 центнери більше минулорічного показника. Валове виробництво становить 12 тисяч тонн, у той час як внутрішні потреби області вдвічі нижчі.
Це означає, що слобожанські аграрії зможуть таку ж кількість урожаю реалізувати іншим регіонам і виручити відповідні кошти.
До речі, за площею гречки аграрна Сумщина посідає друге місце серед усіх областей країни.
У цілому в Україні нинішнього року із площі 63,6 тисячі гектарів намолочено майже 84 тисячі тонн цієї круп’яної культури за середньої врожайності 13,2 центнера. Порівняно з минулим роком валове виробництво дещо знизилося — на 1,3 тисячі тонн, а ось урожайність зросла майже на центнер.
Про це повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.