Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

На Сумщині активізували роботу з розвитку туризму, завдяки чому сподіваються залучити якомога більшу кількість гостей з різних куточків України та з-за кордону.

Так, щойно для Сумського обласного художнього музею імені Никанора Онацького безкоштовно передано комплект сучасного аудіогіду та мобільний додаток з web-сервісом, у якому буде зібрана вся інформація про об’єкти Сумщини, цікаві і привабливі для туристів.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Роман Грищенко під час брифінгу в ОДА.

За словами директора Департаменту культури, інформаційної політики та туризму Сумської ОДА Любові Карпенко, в області активно запроваджують новітні технології саме у музейній сфері, аби екскурсії проводити різними мовами, при цьому дотримуючись вимог карантинного режиму, а мобільний додаток стане першим помічником у популяризації туристичних пам’яток.

Водночас на Сумщині розширюють і уточнюють перелік туристичних об’єктів, які необхідно оновити і відремонтувати у межах програми «Велика реставрація», ініційованої Президентом України. Поки що в його основі близько десятка історичних, архітектурних, культурно-мистецьких пам’яток, однак від громад, жителів краю продовжують надходити слушні пропозиції.

Як резюмував Роман Грищенко, кожна із них буде ретельно розглянута, а для практичного втілення «Великої реставрації» будуть залучатися кошти із різних джерел — бюджетні, спонсорські, благодійні, інвестиційні.