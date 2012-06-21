Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

За статистичними даними на початку жовтня нинішнього року на Сумщині офіційно було зареєстровано 1031 фермерське господарство, або на 26 більше, ніж мали в січні. З них 9 одержали статус сімейних, що свідчить про активізацію саме малих форм організації праці.

Про це повідомив заступник голови Сумської ОДА Віталій Максименко, підбиваючи підсумки реалізації обласної Програми розвитку АПК та сільських територій, розрахованої до кінця 2020 року.

За його словами, подібна тенденція свідчить про успішне «співіснування» як традиційних напрямків аграрної роботи, так і нових, продиктованих вимогами часу.

Так, новостворені сімейні ФГ віддають перевагу вирощуванню лохини, голозерних гарбузів, волоських горіхів, фундука та інших «нішевих» культур, які на сучасному продовольчому ринку затребувані і гарантують пристойну рентабельність.

Важливим стимулом братися саме за їх вирощування є фінансова підтримка з обласного бюджету — на 2020 рік за цим напрямком передбачено півмільйона гривень. Разом з тим станом на 1 листопада в агропромисловий комплекс краю залучено понад 1,6 мільярда інвестицій, завдяки яким реалізуються 36 цільових проєктів.

Подібна стратегія і тактика дозволяють успішно поєднувати як різні форми організації праці, так і розширювати набір культур для наповнення продовольчого ринку, підвищувати економічну ефективність аграрного сектора.