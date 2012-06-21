Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Упродовж трьох кварталів нинішнього року на Сумщині працевлаштувалися 13693 мешканці краю, з яких майже 10,2 тисячі за сприяння спеціалістів служби зайнятості. Решта впоралися з проблемою самостійно або ж уклали цивільно-правові угоди.

Про це повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, наголосивши, що подібній статистиці надають важливого значення, однак завжди беруть до уваги і так званий моральний фактор. А саме — наскільки вдячні клієнти своїм помічникам, які у скрутних ситуаціях завжди приходять на допомогу.

Один з останніх прикладів — історія із працевлаштуванням сумчанки Тетяни Бабицької, яка свого часу втратила роботу в Сумській обласній інфекційній клінічній лікарні, де майже два десятиріччя працювала медичною сестрою.

Однак не запанікувала і не впала у відчай, а звернулася за допомогою до міського центру зайнятості: разом з кар’єрним радником Марією Гольченко взялися вивчати ринок медичних вакансій.

Така співпраця увінчалася результатом. Невдовзі трапився прийнятний варіант і вже ось більше місяця Тетяна працює медичним статистиком в обласній дитячій клінічній лікарні.

Нещодавно Тетяна Бабицька завітала до служби зайнятості, аби подякувати своїм помічникам за допомогу у складний для неї час. Цим самим жінка додала їм нових сил і енергії, адже вдячне слово має свою особливу ціну.