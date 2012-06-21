Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цими днями на Сумщині розпочато низку кримінальних справ за матеріалами оперативників обласної поліції. Одна з них – у Глухові, де місцеві пінкертони викрили масштабну самогонну точку, облаштовану 51-річним жителем районного центру.
Свій промисел чоловік поставив, як мовиться, на широку ногу, адже під час обшуку у помешканні вилучили три тонни бражки, два самогонних апарати, кілька десятків пластикових ємностей із домашньою «жужкою», а на додачу понад 800 пачок цигарок. Вочевидь, після випитого господар пропонував клієнтам ще й куриво.
Для того, аби вивезти це добро з подвір’я, міні-вантажівці довелося робити два рейси. Увесь вантаж буде знищений відповідно до законодавства, а на його господаря складено адміністративний протокол – стаття 176 КУпАП передбачає відповідальність за самогоноваріння та його збут.
Доки глухівські правоохоронці «розплутували» самогонну справу, їхні колеги із Сум припинили злочинну діяльність організованої групи, учасники якої отримували та розповсюджували наркотичні та психотропні речовини.
До її складу входили шестеро сумчан віком від 20 до 32 років, у тому числі одна жінка. Кожен виконував свої обов’язки: одні замовляли речовини, інші одержували, треті робили «закладки». Застукали зловмисників в одному із поштових відділень Сум під час отримання чергової партії речовини, надісланої з Києва.
За місцями проживання учасників групи проведені обшуки, які підтвердили їхню незаконну «діяльність»: вилучено не тільки психотропні і наркотичні речовини, а й супутні товари та прилади. Зокрема, електронні ваги, засоби для вживання, формування «закладок», zip-пакети, мобільні телефони з листуванням у месенджерах тощо.
Двоє учасників групи вже затримані, стосовно решти здійснюються процесуальні дії. Але на всіх чекає кримінальна відповідальність згідно з чинним законодавством.
Про обидва факти повідомив відділ комунікації поліції Сумської області.