Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

В Охтирці на Сумщині правоохоронці затримали на «гарячому» двох грабіжників, які рано-вранці намагалися підірвати і обібрати банкомат. Діяльність гастролерів припинили оперативники сумської та полтавської поліції за підтримки представників спецпідрозділу «КОРД».

З’ясувалося, що таким ремеслом промишляли двоє мешканців сусідньої Харківської області — 31-річний чоловік, який, до речі, вже мав справу з правоохоронцями через розбійні напади, та його 17-річна помічниця.

Як повідомив відділ комунікації поліції Сумської області, встановлено, що кримінальний дует свого часу пограбував банкомат на Полтавщині, звідки зловмисники поцупили більш як 330 тисяч гривень, а також провернув кілька інших зухвалих нальотів на території Харківської та Сумської областей.

Відкрито кримінальне провадження за кількома статтями ККУ, ведуться слідчі дії, а за місцем проживання фігурантів справи проведено обшуки.