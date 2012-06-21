Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Доволі незвична книжкова презентація відбулася на Сумщині.

Журналіст і дослідник із Києва, уродженець села Ведмеже Роменського району Сумської області Микола Гладкий своє нове видання «Золотий епос скіфів» презентував на малій батьківщині, біля підніжжя посульських курганів, запросивши на зустріч численних шанувальників минувшини, зокрема, скіфських часів.

За словами учасників, а тут зібралися краєзнавці, письменники, бібліотекарі, музейні працівники, науковці, ця місцина має повне історичне право стати туристичним магнітом Сумщини. Адже могила «Стайчин верх», що в центрі курганної галактики поруч із селом Загребелля Плавинищенської сільської ради, становить значну історичну цінність і охороняється законом. Ось якби тільки про скіфську територію знали не тільки місцеві, а й туристи з інших регіонів України та з-за кордону.

Як зазначалося, на сторінках книги – справжнє розмаїття унікальних знахідок з території всієї України: про майстрів-золотарів, майстрів із металу, народ-трудівник, народ-захисник, народ-мудрець.

Особливого значення учасники презентації надали постаті скіфа Анахарсіса – сина царя, який прославився серед тодішніх народів своєю мудрістю. Його філософський спадок і зараз вивчається у багатьох країнах.

На сторінках «Золотого епосу скіфів» надруковані сентенції Анахарсіса, тож його з повним правом можна вважати першим мудрецем України.

На думку автора, в Україні мало знають про цю особистість, але саме зараз маємо потребу у власній мудрості, отож варто організувати серед молодих науковців, мистецької еліти щорічні читання Анахарсіса.

Як наголосив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський, подібні читання посилять духовне виховання і загартування сьогоднішнього і майбутніх поколінь українців.