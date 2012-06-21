Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовийкур’єр»
У Сумах в урочистій обстановці цінними подарунками і грамотами відзначили переможців обласного спортивного конкурсу «Я до спорту масТАК!», що проходив в режимі онлайн за ініціативи департаменту освіти і науки Сумської ОДА. Мета такого масового заходу — популяризація здорового способу життя, різноманітних видів спорту, залучення до лав фізкультурників нових активістів.
Загалом у конкурсі взяли участь понад 450 дітей дошкільного віку, учнів, студентів, спортсменів з усіх куточків Сумщини, а також із далекого Сенегалу — до сумських прихильників спорту приєдналася AwaCamara, яка виступає за ФК «Тигриця», що в регіоні Тіес. Номінантами у різних вікових групах стали 14 активістів спортивного руху із Сум, Конотопа, Ромен, Шостки, Сумського, Охтирського та інших районів області.
Як запевнили переможці, їхня головна перемога в тому, що спорт став для кожного надійним другом, який завжди поруч і допомагає у повсякденні.