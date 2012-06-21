На Харківщині зібрали 2,5 млн тонн ранніх зернових. Середня врожайність їх наразі становить 46,1 ц/га, тоді як у минулому році вродило 38,1 центнер з гектара. П’ять районів зібрали по 100 тисяч і більше тонн збіжжя.

Аграрії стверджують, що зважаючи на весну, у якої, як кажуть, було сім п’ятниць на тиждень, коли приморозки змінила спека, а після тепла знову похолодало, то це добра врожайність, якої, власне не чекали.