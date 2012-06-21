Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

У межах загальнодержавного проєкту «Велике будівництво» на Сумщині активно зводять нові об’єкти, ремонтують дороги, будують мости та переходи. Левову частку робіт виконують спеціалісти відомої в краї і Україні RGM group, зокрема, ТОВ «Сумимостобуд», що входить до її складу.

Так, з початку жовтня бригада будівельників працює на спорудженні мостового переходу на автодорозі від Лохвиці через Гадяч та Охтирку до КПП «Велика Писарівка», що поблизу села Копійки Великописарівського району. Споруджений ще на початку 60-их років минулого століття, він перебував в аварійному стані і тримався, як мовиться, на чесному слові і ослаблих опорах, одна з яких нещодавно «відмовилася» тримати на собі перехід.

Як розповів майстер ТОВ «Сумимостобуд» Сергій Онопко, роботу довелося розпочинати ледь не з «нуля», однак іншого виходу не було. З кожним днем перехід набуває належного вигляду і хоч до введення його в експлуатацію ще треба попрацювати, все ж контури новобудови чіткі і зримі.

Ширина переходу становитиме 8, довжина 17 метрів, обабіч будуть облаштовані метрові тротуари для пішоходів.

Усі матеріали, які використовуються на будівництві, власного виробництва. Тож колектив ТОВ на 100% упевнений у майбутній надійності об’єкту, який планують завершити до кінці листопада.