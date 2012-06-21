Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Відома на Сумщині і поза її межами будівельна RGMgroup налагодила випуск прикрайкових лотків, що суттєво допоможе їй якісно і швидко вести роботи на різних об’єктах і насамперед дорожніх, де цей вид виробів особливо затребуваний.

Як повідомив керівник RGMgroup Сергій Голуб, виробництво налагоджено на основі власної лінії з випуску тротуарної плитки та інших бетонних виробів, запущеної в експлуатацію минулого року. При цьому застосовано новітню технологію напівсухого вібропресування, що вигідно вирізняє продукцію групи від аналогічної інших виробників, які традиційно використовують литий бетон з певними елементами армування.

Ретельно дібравши рецептуру для стінових блоків, бордюрів, тротуарної плитки, у групі закупили насадку «colormix», що додає виробам різноманітної кольорової гами і поліпшує їх естетику. Зараз, зокрема, спеціалісти відпрацьовують рецептуру тротуарної плитки, в основі якої білий і сірий цемент.

У найближчих планах — освоєння випуску бортів садового, магістрального і дорожнього.

Будівельники групи компаній мають значний досвід упорядкування різних територій як обласного центру, так і поза його межами. Нова продукція неодмінно розширить коло замовників, а для будівельників — фронт робіт.