Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Серед безробітних, які стоять на обліку у Сумській обласній службі зайнятості, 30 відсотків, або 11,2 тисячі осіб віком до 35 років. І саме цей контингент залишається одним із проблемних стосовно перспектив працевлаштування, оскільки дисбаланс між пропозицією робочих місць і попитом на них не поліпшується.
Однак, як наголошує директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, молодь перебуває на особливому контролі фахівців служби і за першої ж можливості отримує ті чи інші варіанти працевлаштування. Так, з початку нинішнього року працевлаштовані 2,8 тисячі молодих людей, у тому числі 768, які не набули статусу безробітного.
Разом з тим служба використовує різноманітні важелі і методи, завдяки яким вдається допомагати і підтримувати саме цю категорію безробітних. Зокрема, професійним навчанням на замовлення роботодавців було охоплено 405 осіб, професійні послуги надано 4,6 тисячі безробітним та 1,4 тисячі тим, хто здобувають освіту в навчальних закладах. Поширена також практика залучення до громадських та робіт тимчасового характеру — з початку року цим видом зайнятості скористалися майже 300 чоловік.